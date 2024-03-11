Belediyelerde yemin dönemi!

AK Parti'nin seçim manifestosunda yer alan, belediye başkanlarının da milletvekilleri gibi yemin etme ilkesi, seçim öncesi hayata geçirildi.

Henüz yasal bir düzenleme olmasa da seçime 3 hafta kala yemin metni ortaya çıktı.

Yemin metninde yer alan "kutsal kitabımız üzerine yemin ederim" ifadesi dikkat çekti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum,katıldığı bir canlı yayında söz konusu metni okuyup yemin etmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu ve Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın da yemin metnini okuduğu iddia edildi.

AK Parti'nin "Gerçek Belediyecilik Yemini" adını verdiği yemin metninde şu ifadeler kullanıldı:

"AK Parti’nin seçim manifestosunda yer alan “belediye başkanları da yemin edecek” ilkesi şimdiden hayata geçti. Henüz yasal bir düzenleme olmasa da, seçimlere 3 hafta kala AK Partili adayların okudukları yemin metni ortaya çıktı. Yemin metnindeki "Kur'an-ı Kerim" detayı dikkat çekti: "Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek, amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma, dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerini gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarfedeceğime, belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma, milletim hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim."