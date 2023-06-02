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Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı! 2 ölü 10 yaralı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda 01 DCS 91 plakalı minibüs, 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki çalılık alana savrulup durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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