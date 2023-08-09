Belediye işçilerine 'iş yavaşlatın' talimatı!
CHP'li belediye meclis üyeleri ile Mamak Belediyesi işçilerine iş yavaşlatma talimatı veren DİSK'li sendika temsilcisinin skandal sözleri kameralara yansıdı.
Kendini DİSK sendika temsilcisi olarak tanıtan bir şahıs Ankara Mamak Belediyesi'ne bağlı işçilere iş yavaşlatın talimatı verdi.
Belediyeyi zor duruma sokabilmek için vatandaşı mağdur etmeyi göze alan sözde sendika temsilcisi işçileri yanına toplayarak çeşitli bahaneler uydurmaları konusunda akıl verdi.
CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikte işçilere 'çöp toplamayın' mesajı veren sözde sendika temsilcisinin sözleri kameralara böyle yansıdı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tepki gösterdi
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Klasik CHP taktiği, sabotaj, tuzak, iftira, yalan!" ifadelerini kullandı.
Klasik CHP taktiği; SABOTAJ, TUZAK, İFTİRA, YALAN— Murat Köse 🇹🇷 🦩🚀🏹 (@MuratKoseMamak) August 8, 2023
Disk sendika temsilcisi olarak kendini tanıtan şahıs, yanlarında
CHP Belediye Meclis üyeleri,
Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile birlikte işçilere;
Bu şekilde toplanmanız ve işe gitmemeniz “Yasal değil” diyor.
Sonra da… pic.twitter.com/tHV7nxSzi3
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