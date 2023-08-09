Belediye işçilerine 'iş yavaşlatın' talimatı!

Kendini DİSK sendika temsilcisi olarak tanıtan bir şahıs Ankara Mamak Belediyesi'ne bağlı işçilere iş yavaşlatın talimatı verdi.

Belediyeyi zor duruma sokabilmek için vatandaşı mağdur etmeyi göze alan sözde sendika temsilcisi işçileri yanına toplayarak çeşitli bahaneler uydurmaları konusunda akıl verdi.

CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikte işçilere 'çöp toplamayın' mesajı veren sözde sendika temsilcisinin sözleri kameralara böyle yansıdı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tepki gösterdi

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Klasik CHP taktiği, sabotaj, tuzak, iftira, yalan!" ifadelerini kullandı.