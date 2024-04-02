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Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Türkiye’nin gündemini aylardır meşgul eden yerel seçimler tamamlandı. Kampanya dönemlerinin ardından, akıllara “Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor?” sorusu geldi. 5 yıl görev yapacak belediye başkanları ve muhtarların alacağı maaşlar nasıl belirleniyor? İşte tüm ayrıntılar…

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

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Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacaklar?

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Belediye başkanlarının maaşları görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor.

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Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.

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