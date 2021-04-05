Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi

Anvers savcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucunun 11 tonunun, 2 Nisan gecesi limandaki bir konteynırda ele geçirildiği ve kokainin toplam piyasa değerinin 1,4 milyar avroya yakın olduğu belirtildi.

Savcılık, şifreli mesajlaşma imkanı sağlayan Sky ECC telefonlarının ve yazılımının kırılmasından sonra yakalanan uyuşturucu miktarının ciddi oranda arttığına işaret ederek bugüne kadar şifreli mesajlaşmada kullanılan telefonların şifrelerinin çözülmesiyle 1 milyar civarında mesajın incelendiğini aktardı.

Belçika polisi, 2018 sonunda başlayan bir soruşturmada uyuşturucu çetelerinin şifreli telefonlar kullanmaya başladığını belirlemiş ve bundan sonra yürütülen çalışmalarda şifrelerin çözülmesiyle uyuşturucu kaçakçılarına operasyonlar düzenlenmişti.

Son olarak geçen ay yine Anvers ve Limburg kentlerinde Avrupa'daki son yılların en büyük operasyonu düzenlenmiş ve 17 ton kokain ele geçirilmişti.