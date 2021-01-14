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Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de siyahi bir göçmenin gözaltındayken şaibeli ölümü, kabalık bir grubun öfkesine neden oldu.

Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu civarında bulunan karakol yakınında toplanan yüzlerce kişi, "İbrahima Barrie" adlı 23 yaşındaki gencin cumartesi gecesi gözaltındayken ölmesi üzerine polisi protesto etti.

"Siyahilerin hayatı önemlidir", "İbrahima için adalet" ve "Katil polis" gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün polise taş atarak taşkınlık yapması üzerine olaylar büyüdü.

Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Polisin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Göstericilerden bazıları, yakınlardaki bir başka polis merkezinin girişini, civardaki bir aracı ve bazı çöp kutularını ateşe verdi.

Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Birçok polis aracının camları kırılırken, bazı göstericiler bölgedeki para çekme makineleri ve mağazalara da zarar verdi.

Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Kral'ın aracına taş atıldı

Bu sırada tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı. Kral Philippe'i taşıyan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kral Philippe'in o sırada araçta olup olmadığı bilinmiyor.

Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Polisin müdahalesiyle bazı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Polis, Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu yakınında cumartesi gecesi İbrahima Barrie'yi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle gözaltına almak istemişti.

Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

Barrie'nin ise cep telefonuyla polislerin videosunu çektiği, daha sonra koşarak kaçtığı belirtilmişti.

Kısa süre sonra yakalanıp karakola götürülen Barrie'nin bir saat sonra bilincini kaybettiği ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. 

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