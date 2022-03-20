Belçika'da karnaval kalabalığına araç daldı; 4 kişi hayatını kaybetti

Belçika medyası, bir aracın gösterilerin yapıldığı bir karnaval alanına yüksek hızla daldığını ve dört kişinin ölümüne neden olduğunu aktardı. Olayda yedi kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Strepy-Bracquegnies’de meydana gelen olayda karnaval aracının içindekiler gözaltına alınırken olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Şehirde yıllık folklör karnavalı için yaklaşık 150 kişinin toplandığı belirtildi.

Olaya tanık olan Bel RTL muhabiri Fabrice Collignon “Büyük bir ses duyduk ve aracın insanların arasına daldığını gördük. Araç kalabalığın içinde sürmeye devam etti, müdahale edilince durduruldu” dedi.