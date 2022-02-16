Belçika'da dört gün mesai yasalaştı

Belçika hükümeti, şu an yüzde 71 olan istihdam oranını 2030 yılına kadar yüzde 80'e yükseltmeyi hedefleyen yeni "işgücü reformunu" kabul etti.

Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan yeni düzenleme uyarınca çalışanlara, çalışma süreleri konusunda daha fazla esneklik tanındı. Buna göre, çalışanlar haftada dört gün mesai yapabilecek.

BBC'nin haberine göre, her ikisi de çalışan çiftler ya da boşanmış ebeveynlere esnek çalışma olanağı getirdi.

Çalışanlar sorumlu oldukları işleri dört günde tamamlamaları halinde, haftanın 5. günü işe gitmek zorunda kalmayacak.

Çalışanlar, daha iyi iş-yaşam dengesi amacıyla değişken bir çalışma takvimi de seçebilecek. Bir hafta normalden biraz daha fazla çalışan kişiler, bir sonraki hafta daha fazla boş zamana sahip olabilecek.

Bu sistemin, her ikisi de çalışan çiftler ya da boşanmış ebeveynlerin çocukları ile iletişimini arttıracak ve hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulama olduğu belirtiliyor.