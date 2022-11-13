Belçika’da alkol reklamı yasaklanacak

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin hazırladığı plan, bakanlar kurulunca onaylandı.

Plana göre, dergilerde, gazetelerde, çocuk ve gençlere yönelik filmlerin gösterildiği sinemalarda ve söz konusu kitleye yönelik dijital medyada alkol reklamları yapılamayacak.

Akaryakıt istasyonlarında 22.00 ila 07.00 saatlerinde alkol satışı yasak olacak.

Hastane kantinlerinde ve otomatlarda alkollü içecek satılmayacak.