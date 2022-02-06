Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürer

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, olası bir savaşta kimsenin kendilerine karşı duramayacağını belirterek, Ukrayna’nın bizimle asla savaşmayacağı çok net. Bu savaş en fazla üç veya dört gün sürer. Bize karşı savaşacak kimse olmaz dedi.

Lukaşenko, Avrupa'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) güçleriyle savaşma fikrinin boş bir fikir olduğunu anladığını ifade ederek, Bunu görmüyorlar mı? Bizimle, özellikle de Rusya ile savaşmanın beyhude olduğunu anlıyorlar. Bir tür nükleer ve diğer silahlardan bahsetmiyoruz. Ama bize dokunmamaları daha iyi. Bize dokunmayın dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA BİRLİK DEVLETİ ANLAŞMASI

Kasım 2021in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlin bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

DİPLOMASİ ÇABALARI YOĞUNLAŞIYOR

Öte yandan Avrupa ülkeleri, bir yandan Rusya üzerinde caydırıcı olabilecek yaptırım adımlarını kararlaştırırken, diğer yandan diplomatik çözüm için son fırsatları da değerlendirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu çabalarda başı çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek iki hafta içerisinde kritik görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra salı günü Ukrayna'ya geçerek Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Scholz ise hafta başında ABD'yi ziyaret edecek ve Başkan Joe Biden ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin en önemli gündem maddesini Ukrayna krizi oluşturacak.

Almanya'nın G7 dönem başkanlığını, Fransa'nın da AB dönem başkanlığını yürütüyor olması, Scholz ve Macron'un diplomatik temaslarının önemini daha da artırıyor.