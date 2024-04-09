Beko resmen Avrupa'nın en büyüğü oldu

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“Ülkem varsa ben de varım” diyen Vehbi Koç’un hayali gerçek oldu

“Ülkem varsa ben de varım” diyen Vehbi Koç’un bir hayali daha gerçek oldu. Koç Holding’in dünyaca tanınan Arçelik’i Beko markasıyla Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Arçelik, Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak değiştirdi ve tüm çalışanları ve operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında birleştirimeye başladı.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Beko büyük başarısını "Dünyalar Bizim, Bu Gurur Hepimizin" kampanyasıyla duyurdu. Yürütülen kampanyada Beko’nun küresel başarısı ve Türkiye'nin gurur kaynağı olduğu vurgulanıyor.

Beko Europe’un 1 Nisan’da resmen kurulması ile birlikte artık Beko (Arçelik), 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası, toplam 11 milyar Euro cirosu ve 55 bin çalışanı ile Avrupa’da 1 numaralı beyaz eşya şirketi konumuna geldi. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu operasyonun detaylarını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.

Toplantıda Arçelik’in, Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak değiştirdiği duyuruldu.

Ayrıca Beko’nun, 31 Ar-Ge merkeziyle sektöründe sürdürülebilirlik alanında dünya lideri olduğu vurgulanıyor.

Kampanyada, Beko’nun Türkiye’den aldığı güçle Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya şirketi olduğu ve hedefinin dünya liderliği olduğu ifade edildi.

“ESKİDEN BEYAZ EŞYA ÜRETEMEYEN TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU”

1950’li yıllardan önce Türkiye'de elektronik hiçbir ürün üretilemiyordu ancak sanayi hamlesiyle birlikte üretim artmaya başladı.

Arçelik, Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini 1959 yılında üreten firma oldu. Yine Türkiye’de ilk buzdolabı 1960 yılında Arçelik tarafınca üretildi. 1990’da da bulaşık makinesi üreten Koç Holding, bu başarılarıyla hem ülke hem de dünya markası olma yolunda bir yolculuğa çıktı.

“11 MARKASIYLA 145'TEN FAZLA ÜLKEDE ÜRÜN VE HİZMET AĞINA SAHİP OLDU”

Arçelik, bu yolculuğunda toplam 300’lü rakamlara ulaşan patent başvurusu ile Avrupa çapında da dayanıklı tüketim sektöründe en çok patente sahip ilk dört şirket arasında yer almaktadır.

2004 yılında Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği enerji verimliliği konulu yarışmada 900 katılımcı arasında büyük ödülü standart bir A enerji sınıfı modelden yüzde 58 daha az enerji harcayan bir buzdolabı ile kazanmıştır.

2008 yılına gelindiğinde Beko’nun ticari ünvanı Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirildi ve bir yıl sonra da Arçelik A.Ş. ile Grundig Elektronik A.Ş. birleşmesi tamamlandı.

Arçelik, Temmuz 2011 tarihinde Güney Afrika'nın beyaz eşya üreticisi, Defy Appliances Limited ("Defy") şirketini Franke Holding AG'den satın almak üzere anlaşma imzaladı.

2020 yılı itibarıyla Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da 18 üretim tesisi, Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlanc olmak üzere 11 markasıyla birlikte 145'ten fazla ülkede ürün ve hizmet ağına sahip oldu.