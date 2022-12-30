Beklenen müjde geldi! Siper 100 km menzili aştı!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir beklenen müjdeyi duyurdu. SİPER Ürün-1 Sisteminin Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni müjdenin sinyalini vermişti.
İsmail Demir, sosyal medya hesabından Türkiye'nin beklediği müjdeyi paylaştı. Demir, SİPER Ürün-1 Sisteminin Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.
Demir açıklamsında, ''Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.'' ifadelerini kullandı.
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