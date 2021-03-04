''Beklediğim Ankaragücü...'' Rıdvan Dilmen: Galatasaray arızaya uğradı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maç değerlendirmesinde, Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'i topla buluşturamadığını ve sistemin arızaya uğradığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Ankaragücü - Galatasaray maçını analiz etti.

Maçta beklediği Ankaragücü olduğunu, beklemediği Galatasaray'ı izlediğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray topu çok yavaş çevirirken Mustafa Muhammed'i topla buluşturamadı. Galatasaray oyunu açamadı, şut atamadı. Muslera geçen hafta inanılmaz performans sergiledi, gol yemedi. Bugünkü gollerde Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu. Gol atan oyuncuyu topla buluşturamayınca, ikinci atanı koyunca sistem arızaya uğradı." diye konuştu.