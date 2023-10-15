Bekle bizi Almanya!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 4-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Ay-Yıldızlılar, Almanya'da oynanancak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Milli Takım'da goller 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2'de Cenk Tosun ile 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Ayrıca Yunus'un 21. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK İKİ SIRAYI GARANTİLEDİK

Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, Letonya galibiyetinin ardından puanını 16'ya yükseltti ve diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek ve EURO 2024 biletini kazandı.

LİDERLİK MAÇI GALLER

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Türkiye bu maçta Galler ile liderlik maçına çıkacak. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

İlk yarı sonucu: Türkiye 0-0 Letonya

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye-Letonya maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İlk 11'de tek değişiklik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk eden Türkiye'de teknik direktör Montella, sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sürdü.

İtalyan teknik adam Montella, Hırvatistan maçı ilk 11'inde oynattığı İrfan Can Kahveci'nin yerine bu maçta Yunus Akgün'ü tercih etti.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Emre Akbaba, İfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Kaan Ayhan yer aldı.

Kadrolar belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis