Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ile özel röportaj gerçekleştirdi.

Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Bekir Pakdemirli, Marmara bölgesini istila eden müsilaj sorununa değindi.

"BALIKÇILARA SAĞLANAN DESTEK ARTACAK"

Balıkçıların bu durumdan etkilendiğini belirten Bekir Pakdemirli, "Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi şimdi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya çıkartacağız. Bu müsilajdan etkilenen balıkçılara teknelerinin büyüklüklerine bakmaksızın destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 8 AYLIK SUYUMUZ VAR"

3 büyükşehirdeki baraj doluluk oranlarına ilişkin de konuşan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yüzde 76,8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da yüzde 23 gözüküyor. Bu kuraklığın emaresi, 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de geçen yıl yüzde 27 şimdi yüzde 35. 15 aylık suyumuz var.

"HİÇBİR İLDE SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK"

İçme suyu yüzde 54'ler, sulama yüzde 45'ler seviyesinde. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor."