Bekir Bozdağ: Fazıl Say CHP borazanlığı ile gündem oluyor

Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul'da kar esaretinin yaşandığı anlarda balıkçıya gitmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımıyla büyük tepki çeken Say, geri adım atmamış ve "Ortada özür dilenecek bir şey yok"diyerek kendini savunmuştu.

Fazıl Say'a bir tepki de AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fazıl Say'ı CHP borazanlığı yapmakla suçlayan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor"

"Siyasi veya ideolojik tutum alma ya da açıklama yapma, sanatçının saygınlığına zarar verir ve sanatçıya ülke insanının tamamının değer verdiği bir sanatçı olma vasfını kaybettirir. Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar. Anlaşılan o ki sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor."