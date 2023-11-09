Bekin:“İsrail ve ABD ilişkileri gözden geçirilsin”

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

İsrail'in, Filistinlilerin hareket alanlarını daralttığını vurgulayan Bekin, daha önce "himayeci siyaset" anlayışıyla Filistinlilerle dayanışma içerisinde olan Müslüman ülkelerin, İsrail ile olan siyasi yakınlaşmaları önceleyerek, Gazze'deki gelişmelerle ilgili temkinli adımlar atmaya çalıştığını savundu.

Bekin, son yıllarda İsrail ile ilişkileri geliştirme yönünde büyük adımlar atan bazı Orta Doğu ülkelerinin yöneticilerinin Filistin konusunda küçük ve muğlak adımları tercih ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin net tavır ortaya koyarak ABD ve İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesini isteyen Bekin, "Silah, savunma sanayisinin bir an önce harekete geçirilmesi, Amerika ve Batı'ya olan bağımlılığın azaltılması adına milli seferberlik ilan edilmesi, Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük adım olacaktır." dedi.