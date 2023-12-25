Bekin’den Rumlara tepki!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) tarafından kabul edildiği duyurulan "Ulusal Deniz Mekansal Planı"nı eleştirerek, kararın, Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını gasbetmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 20 Aralık 2023'te kabul edildiği duyurulan "Ulusal Deniz Mekansal Planı"yla KKTC'nin haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Kararın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs üzerindeki tek yetkili hak sahibi olarak gördüğünü ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını yok saydığını söyleyen Bekin, şunları kaydetti:

"Söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin dolaylı desteği ile mevcut konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak tek taraflı 'stratejik' bir hamle olarak ortaya konulmuştur. Bu vahim kararla, başta Avrupa Birliği olmak üzere Kıbrıs'taki gidişata kendi politik çıkarları açısından yön vermeye çalışan siyasi aktörler, Doğu Akdeniz'de adanın çevresinde ortaya çıkarılan hidrokarbon yataklarının önemini göz önüne alarak çözüme katkı yapmak yerine sorunu daha da karmaşık hale getirerek işin içinden çıkılmaz bir hale sokmaya çalışmaktadırlar. Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını gasbetmeye yönelik tek yanlı bu karar konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın savunulması artık kaçınılmazdır."