Bekin: "Sudan'da barış için etkili olabiliriz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Üç aylık savaş sonrası başkent Hartum'un hayalet ve terk edilmiş bir kent görünümüne dönüştüğünü vurgulayan Bekin, Sudan'daki çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve tarafların müzakere masasına oturtulabilmesi için Türkiye'ye büyük görevler düştüğünü dile getiren Bekin, Türkiye öncülüğünde bölge ülkeleriyle birlikte tarafları bir araya getirerek, barış müzakerelerinin bir an önce başlatılmasını istedi.

Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak bizler dolaylı yollardan her iki çatışan tarafla yaptığımız iyi niyet görüşmelerinde, Türkiye'nin öncülüğündeki barış görüşmelerine sıcak baktıklarını ifade etmek istiyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak her türlü göreve hazır olduklarını kaydeden Bekin, Sudan'da çatışan tarafların İstanbul'da bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, "İstanbul'da bir an önce tarafları bir araya getirip İstanbul Deklarasyonu'nun yayınlanması son derece kaçınılmazdır." sözlerini sarf etti.