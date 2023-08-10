Bekin: "Keşmir'deki abluka sona erdirilmeli"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te, Azad Keşmir Delegasyonu heyetiyle düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü 1999 yılında kaldırdığını hatırlattı.

Delegasyonun İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Keşmir Konferansı'nın ardından Ankara'da bazı temaslarda bulunduğunu anlatan Bekin, "Hindistan'ın askeri abluka altına aldığı Cammu Keşmir'in askerden arındırılması ve bölgenin geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesi" gerektiğini söyledi.

Bölgede demografik yapının değiştirilmeye ve Hindu üstünlüğünün dayatılmaya çalışıldığını ifade eden Bekin, İsrail'in, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uyguladığı metotların benzerinin Cammu Keşmir'de uygulandığını dile getirdi. Bekin, "Cammu Keşmir'de uygulanan askeri abluka bir an önce sona erdirilmeli. Bunun için BM başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet ediyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partili Bekin, bölgedeki Müslümanların özgürlüklerinin ellerinden alınmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye, Keşmirli Müslümanların davasına sahip çıkmada öncülük etmeli. Zaman kaybetmeden gereken adımların atılması, TBMM'de gereken oluşumların sağlanması gerekiyor." diye konuştu.