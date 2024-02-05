Bekin, Keşmir ve Gulca’da öldürülenleri andı!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 5 Şubat'ın Cammu Keşmir Dayanışma Günü ve aynı zamanda da Gulca katliamının 27. yılı olduğunu hatırlatarak, bu bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların hak ihlallerine maruz kaldığını söyledi.

Cammu Keşmir sorununun İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu belirten Bekin, dünya kamuoyunun konuya duyarsız kalmaması için hükümete, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütlerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Keşmir’de 1990’dan itibaren 100 bin Müslüman Keşmirlinin şehit edildiğini, 150 bin sivilin gözaltına alındığını ve 8 bin 500 kişinin gözaltında öldürüldüğünü ifade eden Doğan Bekin, konunun Birleşmiş Milletler nezdinde de çözüme kavuşturulmadığına dikkati çekti.

Bekin, "Hindu milliyetçisi Modi ve ittifakına karşı Kongre Partisinin lideri Rahul Gandhi’nin öncülüğünde sol ve sağ kanattan 26 siyasi partinin oluşturduğu 'Hindistan İttifakı'nın kangrenleşmeye yüz tutan bu soruna Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde bir çözüm bulunması konusunda yapıcı bir politika izlemeleri hepimizin beklentisidir." dedi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Gulca'da 5 Şubat 1997 tarihinde ramazanın son günlerinde başlayan olaylarda da Çin polisinin yüzlerce Uygur Türkü'nü katlettiğini söyleyen Bekin, "Gulca'da yaşanan katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, Çin hükümeti, Gulca katliamının bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından incelenmesine bugün hala izin vermemektedir." diye konuştu.

Bekin, Cammu Keşmir ve Gulca'da hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi.