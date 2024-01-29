Bekin: “İsrail ile iş tutan ülkelerde yargılanmalı”

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail yönetimi ile iş tutan ülke liderlerinin Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına değinerek, bu kararla Netanyahu'nun masum Filistinlilere uyguladığı soykırımın tescillendiğini ifade etti.

Netanyahu'nun, karardan sonra Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan BM bünyesindeki bazı fonların askıya alınması çağrısında bulunduğunu aktaran Bekin,"Gazze konusunda İsrail ile birlikte hareket eden ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Avustralya, İsviçre, Fransa ve Estonya'nın Gazze'de insani yardım faaliyetlerini durdurdu. Bunun hiçbir izahı yoktur. İnsani yardımların askıya alınması kabul edilebilir değil. Bu karar, 2 milyonu aşkın Filistinlinin ölümle yüz yüze kalması demektir." diye konuştu.

Gazze'nin yönetiminin Filistinlilere bırakılması gerektiğini belirten Bekin, bu konuda siyonist Netanyahu veya ABD yönetiminin karar verme pozisyonunda olmadığını dile getirdi.

Bekin, "Gazze soykırımında en az siyonist Netanyahu kadar suçlu olan ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere, İsrail yönetimi ile iş tutan diğer ülke liderlerinin de Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerekiyor." dedi.