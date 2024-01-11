Bekin, davaya destek verenlere teşekkür etti!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına destek veren devletlere teşekkür etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçmişte ırk ayrımcı politikalara maruz kalan ve apartheid rejiminden çok çeken Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinin, Gazze'deki soykırımı Uluslararası Adalet Divanı'na taşımasının takdire şayan ve birçok devlet tarafından örnek alınması gereken bir davranış olduğunu vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşmasının bugün başladığına işaret eden Bekin, "Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilecek kararın caydırıcı olması ve benzer şekilde soykırım uygulamakta olan siyonist İsrail benzeri ülkeler için de örnek oluşturması bakımından son derece büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Bekin, başta Türkiye olmak üzere, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde başlattığı hukuk davasına destek veren devletlere şükranlarını sundu.