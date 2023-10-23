Bekin: "Adım atılmazsa İsrail cesaret alacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin,, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail artık kendini savunmuyor, açıkça tüm dünya toplumunun gözü önünde soykırım yapıyor." diye konuştu.

Yeniden Refah Partili Bekin, Yahudi soykırımını konu alan "Piyanist" ve "Hayat Güzeldir" gibi filmlerle Oscar Ödülleri alan Hollywood yönetmenlerinin, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırım boyutundaki vahşeti, filmlerine neden yansıtmadıklarını sordu.

Bekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır" şeklindeki açıklamasını desteklediklerini söyledi.

İsrail'e karşı caydırıcı önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Bekin, "Bu gerekli adımlar atılmayacak olursa korkarız ki İsrail daha büyük cesaret alacak ve bölge ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi de içeriden karıştırma yöntemlerini kullanarak içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkarmaya tevessül edecektir. Bölgenin güçlü ve sözü dinlenen ülkesi olarak bir an önce gerekli adımları atalım. İsrail'in bu saldırgan vahşetine artık 'dur' demenin vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.