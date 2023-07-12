Beker, halk otobüsü esnafına destek istedi!

İYİ Parti’li Beker, bir grup halk otobüsü işletmecisiyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki halk otobüsü esnafının sorunlarına değindi.

Halk otobüsü esnafının, mecburi hizmet veren bir grup olduğunu ifade eden Beker, akaryakıt ve vergi artışları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 bin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise 4 bin lira aylık destek verdiğini belirtti.

Adnan Beker, ulaşım esnafının tek çaresinin, verilen desteklerin artması olduğunu dile getirerek, "Halk otobüsü işleten esnaflarımız zarar ediyor, hatta iflas noktasına gelmiş durumda." dedi.