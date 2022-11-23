Bekaroğlu: "Eğitim ile sınıf atlama dönemi bitti"

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü anımsatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "tetikçi" olduğunu savundu.

Varank'ın bütçe sunumunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri için "New York'a, Londra'ya hamburger yemeye gitmeye gerek yok" dediğini aktaran Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu ile alay ettiklerini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'den giden bilim insanlarını ziyaret etmek için yurt dışına çıktığını ifade eden Bekaroğlu, "Cumhuriyet; her çocuğun eşit eğitim alabilmesi, eğitimde fırsat eşitliğidir. Kılıçdaroğlu, bunun için gitti. Artık bizim zamanımızda olduğu gibi eğitim ile sınıf atlama dönemi bitti, dolayısıyla Cumhuriyet bitti. Bu çocukların okuması, diğerleriyle yarışması mümkün değildir." diye konuştu.