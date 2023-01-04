Bekaroğlu: "çocuk istismarını örtme komisyonu"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26. Yasama Dönemi'nde başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu ve kendisinin de o komisyonda görev aldığını hatırlattı.

Komisyonda muhalefet milletvekillerinin çocuk istismarının azaltılması için alınması gereken tedbirleri belirlediğini ifade eden Bekaroğlu, iktidar milletvekillerinin ise istismarı örtmeye çalıştığını öne sürdü.

Tarikat ve cemaatlerin yasak olduğunu ancak dernek ve vakıf adı altında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bekaroğlu, bu dernek ve vakıfları kapatmanın cinsel istismarı önlemeye faydasının olmayacağını savundu. Bekaroğlu, bu tür yerlerin denetlenebilir hale getirilmesiyle istismarın önlenebileceğini belirtti.

Meclis'te çocuk istismarını önlemek için yeni bir komisyon kurulduğunu kaydeden Bekaroğlu, kendisinin komisyona seçilmesi halinde affını isteyeceğini ifade etti. Bekaroğlu, "Bu komisyon bu işi örtme komisyonu. Bu işi örtmemek lazım." dedi.