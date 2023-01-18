Bekaroğlu: “4,7 milyon, bu alt yapı ile 5 yılda emekli yapılabilir”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eylül 1999'dan bu yana emeklilikte mağdur edilen insanların hak arayışı içinde bulunduğunu belirtti.

EYT düzenlemesinin sürekli geciktirildiğini öne süren Bekaroğlu, düzenlemenin seçime yakın yapılarak vatandaşın oy vermesinin sağlanacağı düşüncesine karşı "Vermeyecekler. EYT'liler AKP'ye oylarını vermeyecekler." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının altyapısının senede 350-400 bin insanı emekli etmeye ancak yettiğini, belki 50 bin kişinin daha emekli edilebileceğini savunan Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kişiyi hemen emekli edebilecek imkanları yoktur. Bana göre yaptıkları şey, aldığımız duyumlar da bu doğrultuda, 'Bu teklif mart gibi, şubat sonu gibi kanunlaşsın. Sonra 5-10 bin kişinin işlemini yapalım, kalanını da seçimden sonraya bırakalım.' Amaçları, beklentileri bu. 4,7 milyon insanın, bu altyapıyla, bu bilgisayar donanımıyla, otomasyonuyla ancak 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler. Bunları çalışmadan geldiler."