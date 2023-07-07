Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.

Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

Bedelli askerlik ücreti 4 yılda %290 arttı

Habertürk'te yer alan habere göre, bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ise 2019 haziran ayında 5.412, temmuz ayında 5.870 oldu. 2020 ocak ayında 5.873 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Kurun yükseldiği 2022 ocak ayında 4.315 dolara geriledikten sonra bu yılın ocak ayında 5.563 dolar oldu. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4.724 dolar seviyesinde.