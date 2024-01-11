MSB kaynakları duyurdu: Artık yasak!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlandığını ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımının kesinlikle yasaklandığı açıklandı.

Bedelli askerlik tutarı da belli oldu

Ayrıca MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur." dedi.