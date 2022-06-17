Bedelli askerlik affının detayları belli oldu

Bedelli askerlik affını düzenleyen teklife son şekli verilerek bugün ya da en geç önümüzdeki hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin TBMM tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sabah'ın haberine göre, hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak.

Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN 550 BİN KİŞİ YARARLANABİLİR

Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bunların önemli bir bölümünün yasa çıktıktan sonra bedelli için başvuru yapması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLEİK AFFINDAN YARARLANANLAR ÜCRET FARKI ÖDEYECEK

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor.

Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için, af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak.

Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.

Ayrıca düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLAR DA YARARLANACAK

Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.