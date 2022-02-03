Bedduanın cezası ağır oldu! Terim davayı kazandı
Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendisine ve babasına beddua edip küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y. adlı kişiden 22 bin lira tazminat alacak.
Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendisine ve babasına beddua edip küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y. Adlı kişiden şikayetçi olmuştu.
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Sabah'ın haberine göre, Fatih Terim'e yönelik küfürlü paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazdı.
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Yazılanların ardında şoke olan Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
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Yaşanan tatsız olay sonrası 60 bin liralık tazminat talebine bulunan Terim ailesinin açtığı dava karara bağlandı.
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