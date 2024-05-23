Şanlıurfa’da 11 aylık bebek 20 kiloyu geçti!

Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen Ahmet ve Safa Derviş çifti Adnan Menderes Mahallesi’ne yerleşti. Burada ikiz kız çocuk sahibi olan çiftin, 2023 yılı Temmuz ayında yeni bir kız çocukları dünyaya geldi.