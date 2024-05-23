Şanlıurfa’da 11 aylık bebek 20 kiloyu geçti!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde normal kiloda doğan bebek, 11 ayda 20 kiloyu aştı. Peki, bebeklerde ve çocuklarda hormon bozukluğu nasıl anlaşılır? Sizler için araştırdık...
Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen Ahmet ve Safa Derviş çifti Adnan Menderes Mahallesi’ne yerleşti. Burada ikiz kız çocuk sahibi olan çiftin, 2023 yılı Temmuz ayında yeni bir kız çocukları dünyaya geldi.
Normal kiloda dünyaya gelen bebeğe Gülistan ismi konuldu. Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başlayan Gülistan bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu geçti.
Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu. Peki, bebeklerde ve çocuklarda hormon bozukluğu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?
Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başladı
Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başlayan Gülistan bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu geçti.
Doktora götürülen Gülistan bebeğe, hormon bozukluğu teşhisi konuldu.
İlçedeki marketin manav reyonunda çalışarak geçimini sağlayan baba Ahmet Derviş, çocuğunu tedavi için her ay Mardin’deki bir hastaneye götürüyor.