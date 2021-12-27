BDDK'dan manipülatif paylaşım yapanlara suç duyurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurda yaşanan hareketliliği sosyal medyada manipüle edenlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."
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