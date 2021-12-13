BDDK'dan Emlak Katılım A.Ş'ye izin

BDDK tarafından Emlak Katılım Bankası A.Ş'ye bilgi sistemleri sağlayabilme yetkisi verildi. Konuyla ilgili karar 14 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda;

"Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'ye. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasına uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla, Banka bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması faaliyetini yürütebileceğine ilişkin 5411 Sayılı bankacılık kanununun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3. maddesi uyarınca izin verilmiştir"

ifadesine yer verildi.