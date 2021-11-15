BBVA'dan Garanti'de tarihi geri alım

Türkiye bankacılık sektörü daha önce benzeri görülmemiş bir geri alım kararına sahne oldu.

BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

Pay alım teklifi yüzde 15 primli

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.

Teklif, duyuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9,12 Türk Lirası) ve bu duyurudan önceki 30 işlem günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9,83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.

Tamamı BBVA'nın olacak

Halihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor.

Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik.

2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu.

Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14,89 ve 2017 yılında yüzde 9,95’lik satın alımları ile hisselerinin yüzde 49,85’ine sahip olmuştu.

BBVA'ya etkisi ne olacak?

BBVA açıklamasında satın alımın finansal etkilerinin teklifi kabul etmeye ve paylarını satmaya karar veren Garanti pay sahiplerinin yüzdesine bağlı olacağını bildirdi.

Açıklamada işlem sonucu BBVA’nın çekirdek ana sermaye oranında yaklaşık -46 baz puanlık azami bir etki, 2020 hisse başı kârda yaklaşık yüzde 13,7 artış ve hisse başına mali defter değerinde yaklaşık yüzde 2,3 artış öngörüldüğü bildirildi.

Baştuğ: Güveni gösteriyor

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın, mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum.

Garanti hisseleri tavan açıldı, BBVA hisseleri sert düştü

Duyuruyu takiben Garanti Bankası hisseleri açılışta yüzde 9,9 artışla 11,63 TL oldu.