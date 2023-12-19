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BBT'den yeni oyun: Flu Lysistrata

BBT, yeni oyunu Aristofanes'in eseri "Flu Lysistrata" sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

BBT, yeni sezonu Aristofanes'in eseri "Flu Lysistrata" ile açtı ve prömiyerini İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirdi.

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 Barış Arman'ın yönetmenliğinde sahnelenen bu oyun, sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

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KADININ GÜCÜ!

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Tiyatro tarihinde önemli bir yere sahip olan Lysistrata, savaş karşıtı temalarıyla öne çıkan ilk oyunlardan biridir. 

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