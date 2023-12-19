BBT'den yeni oyun: Flu Lysistrata
BBT, yeni oyunu Aristofanes'in eseri "Flu Lysistrata" sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.
BBT, yeni sezonu Aristofanes'in eseri "Flu Lysistrata" ile açtı ve prömiyerini İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirdi.
1 13
Barış Arman'ın yönetmenliğinde sahnelenen bu oyun, sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.
2 13
KADININ GÜCÜ!
3 13
Tiyatro tarihinde önemli bir yere sahip olan Lysistrata, savaş karşıtı temalarıyla öne çıkan ilk oyunlardan biridir.
4 13