BBP lideri Destici'den, ittifakta yeni partilere yeşil ışık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici bugün bir araya geldi. Destici görüşme sonrası "Cumhur İttifakının ilkelerine hassasiyetlerine uyma koşuluyla siyasi partiler ittifaka dahil olabilir." dedi.



Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.



Destici görüşme sonrası "BBP adına konuşuyorum ben. Cumhur İttifakının ilkelerine hassasiyetlerine uyma koşuluyla siyasi partiler ittifaka dahil olabilir." dedi.