BBC'ye çıkan Paşinyan yine rezil oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uluslararası medyadan gelen sorulara defalarca cevap veremeyerek kendisini küçük duruma düşürdü.

Yabancı medya üzerinden kara propaganda peşinde koşan Paşinyan, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, AGİT ve PACE'nin yanı sıra diğer uluslararası kuruluşların belgeleri ve kararlarıyla resmen işgalci sayılmasına rağmen, uluslararası belgeleri akla ziyan bir biçimde çürütmeye çalışıyor. Ancak, sorulan tüm soruları cevapsız bırakmak zorunda kalarak, işgalci ve haksız olduğunu tescilliyor.

Paşinyan yine BBC'ye röportaj verdi. Yine rezil oldu.

Yine Perişan oldu.



Allah Azarbaycan'a yardım etsin tez zamanda zafer nasip eylesin İnşallah. Amin. pic.twitter.com/fBOHCZGrfP — ❇❇ GERÇEKLER ✳✳ (@Iyilerin_dostu) October 7, 2020

BBC'nin HARDTalk programına konuk olarak propaganda yapmaya çalışan Paşinyan, yine aynı rezil duruma düştü. Sunucudan gelen zor soruları cevaplayamayan Paşinyan, ülkesinde de eleştiri konusu oldu.

6 Ekim'de John Fischer'in konuğu olan Paşinyan, yine benzer bir durumdaydı. Paşinyan bir yandan, "Karabağ Ermenistan'dır" iddiasında bulunurken, diğer yandan "taviz vermeye hazırız" diyerek yalanlar üstüne kurduğu tezini, kendi elleriyle çürüttü.

Fischer, bu ikilemin üzerine Paşinyan'a, 'Konuşmanızdan pek anlaşılmıyor. Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Paşinyan ise, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti.' diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

PAŞİNYAN'I TERLETEN 'İŞGALCİ' ÇIKIŞI

Fischer, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı ve çevresini yirmi yıldan fazla bir süredir yasadışı olarak işgal ettiği ifade edince, Ermenistan lideri neye uğradığını şaşırdı. Bunun doğru olmadığını söylese de, deneyimli gazeteci ona BM belge ve kararlarını hatırlatarak, bu belgelerin Ermenistan'ın 25 yılı aşkın süredir Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini doğruladığını belirtiyor.

İşgalci ülkenin liderinin gerçek hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Ne tarihin tahrif edilmesi ne de uluslararası belgelerin reddedilmesi onu kurtaramıyor. Çünkü Dağlık Karabağ ve komşu bölgelerin Azerbaycan'ın egemen toprakları olduğu uluslararası belgelerle teyit edilmektedir. Paşinyan'ın artık dünyayı masallarla kandırması, mümkün görünmüyor.

Uluslararası medyaya göre, Paşinyan sadece cephede değil, siyasette de Azerbaycan'a yeniliyor.