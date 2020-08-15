AjansHaber.com.tr Dünya Paşinyan cevap veremedi

BBC sunucusu Paşinyan'ı canlı yayında rezil etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İngiliz BBC'de yayınlanan "Hard Talk" programına katıldı.

Sunucu Stephen Sackur'un soruları karşısında terleyen ve cevap vermekte zorlanan Paşinyan, konuyu sürekli geçiştirdi.

Stephen Sackur: "Ermeni güçleri Azerbaycan köylerini bombaladı. Politikalarınız barış elde etmek için tasarlanmış gibi durmuyor. Dağlık Karabağ, Ermenistan'dır demiştiniz. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın birleşmesinden bahsettiniz. Bu karşı net bir provokasyondu."

 

Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Libya'nın dostluk anıtı: Turgut Reis
"ABD ve AB Yunanistan'ı yalnız bıraktı"
Çipras'ın sözleri Yunanistan'ı salladı
Doğu Akdeniz'de gergin dakikalar!
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Aracını hatalı park eden Türk aile darp edildi
Türkiye'ye karşı Avrupa filosu