BBC sunucusu Paşinyan'ı canlı yayında rezil etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İngiliz BBC'de yayınlanan "Hard Talk" programına katıldı.
Sunucu Stephen Sackur'un soruları karşısında terleyen ve cevap vermekte zorlanan Paşinyan, konuyu sürekli geçiştirdi.
Stephen Sackur: "Ermeni güçleri Azerbaycan köylerini bombaladı. Politikalarınız barış elde etmek için tasarlanmış gibi durmuyor. Dağlık Karabağ, Ermenistan'dır demiştiniz. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın birleşmesinden bahsettiniz. Bu karşı net bir provokasyondu."