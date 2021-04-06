Bazı emekli amirallerin skandal bildirisi sonrası sosyal mecralar analizi

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, 4-5 Nisan 2021 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 103 emekli amiralin "Montrö Bildirisi" adı altında yayınladığı skandal bildiri sonrası sosyal mecralarda yapılan paylaşımları analiz etti.

Adba Analytics'in söz konusu raporu şu şekilde;

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral, gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek

çıkarmış olduğu "Montrö Bildirisi" 4-5 Nisan tarihlerinde Sosyal Mecralarda büyük etki uyandırmıştır. Bildiri ile ilgili Sosyal Mecralarda, 370 Bin kullanıcı tarafından 2

Milyon 334 Bin ileti paylaşılmıştır. Bu iletiler 14 Milyar görüntülenme, 3 Milyar erişim almıştır.

✓ Montrö Bildirisi’ne karşı yapılan paylaşımların büyük bir çoğunluğu, bildiriyi desteklemeyen ve yok sayanlar tarafından yapılmıştır. Kullanıcılar 103 amirali;

vatan hainliği, darbeye teşebbüs, milli iradeye karşı çıkma vb. gibi bir çok suçlama ile yanıt vermiştir.

✓ Yapılan paylaşımlarda; 103 amiralin tutuklanması, yargı önüne çıkarılması, emekli maaşlarının iptali ve tüm askeri haklarının alınması gibi isteklerde

bulunulmuştur. İletilerin hacim kazanmasında, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ve İletişim Başkanı Sn. Fahrettin

Altun’un yapmış oldukları paylaşımlar etkili olmuştur.

✓ Yapılan bildirinin 15 Temmuz’a 103 gün kala yapılmasını bir tehdit olarak algılayan kitle de mevcuttur. Bu iletilerde kullanıcılar, tekrardan tankların karşısına

çıkabilecekleri ve darbelere karşı her zaman milli iradeyi destekleyecekleri dile getirilmiştir.

✓ Bildiri konuşulmaları Kanal İstanbul konusunu da tekrardan gündeme getirmiş, proje üzerine paylaşımlar yapılmasına sebep olmuştur. Bu iletilerde

kullanıcılar Kanal İstanbul’un yapılmasının şart olduğunu dile getirmişlerdir. Bazı kesimler tarafından ise Kanal İstanbul’a karşı çıkanın darbeci olarak

nitelendirileceği ve bu olayın hükümete yaradığı dile getirilmektedir. Konunun bakış açısının ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından, Fox Tv’de

yapmış olduğu açıklamalar sonucu ortaya çıktığı görülmektedir.

Bildiriyi Destekleyenler ve Tepki Gösterenler

✓ "Montrö Bildirisi" hakkında yapılan paylaşımların içerikleri incelendiğinde

kullanıcıların %70’inin (1 Milyon 631 Bin İleti) devlete ve hükümete yönelik destekleri, bildiri hakkında ise darbeye yönelik ve demokrasiden uzak olduğu yönünde fikir belirtmişlerdir. Bu

iletilerde kullanıcılar Bildiriye tepki göstermiş ve demokrasi hakkında paylaşımlar yapmışlardır.

✓ Bildiriyi destekler nitelikte paylaşım yapan kullanıcıların oranı ise %14’tür. (338 Bin İleti) Bu paylaşımlarda kullanıcıların 103 amirale destek verdiği, Kanal İstanbul hakkında Negatif görüş bildirdiği ve Atatürkçü düşünceye yönelik paylaşımlar yaptığı görülmektedir.

✓ %16 oranında ise Haber ve Duyuru paylaşımları vardır.