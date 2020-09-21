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Bazı derneklerde 'Silahlanma' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracak.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti. 

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıkladı. 

-TRT Haber-

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