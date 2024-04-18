AjansHaber.com.tr Yaşam Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Polis memuru, eşini öldürüp intihara kalkıştı!
Koparan yandı: Cezası 387 bin 142 TL
Kirayı elden ödediler, icralık oldular!
Sarıyer’de taksici cinayeti!
Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihar etti!
Şoför fenalaştı, polisin dikkati kazayı önledi!
Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri başlıyor!