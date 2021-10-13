Bayrampaşa'da 'Kargomu geç getirdin' kavgası
İstanbul Bayrampaşa'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kargo firması çalışanı, otogardaki kargoları dağıtırken müşterilerin biriyle 'Geç geldi' tartışması yaşadı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa'da 'Kargomu geç getirdin' kavgası— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 13, 2021
🔹İstanbul Bayrampaşa'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı.
🔹Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. pic.twitter.com/poKrbQaocD
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