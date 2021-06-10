Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Hal Yolu TEM Otoyolu istikametinde hareket eden içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin önünde yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.