Bayramın gözdesi Antalya: Doluluk oranı %70'i aştı

Ramazan Bayramı tatilinde, ülke genelinde 2 milyona yakını otellerde, akraba ve memleket ziyaretleriyle toplam 35 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatil rezervasyonlarıyla turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Sanatçılı otellerde ise bu oran yüzde 90'ın üstüne çıktı. 9 günlük tatil için en yoğun ilgiyi gören Antalya'yı, 300 binin üzerinde kişinin tercih etmesi bekleniyor. Kentte birçok otelde sanatçılar bayramda sahnede olacak. Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Fettah Can, Öykü Gürman, Rober Hatemo, Haluk Levent, Melek Mosso, Sakiler ve Ceylan Ertem gibi isimler kentteki otellerde konser verecek. Ayrıca Belek'te bir otelde de Cem Yılmaz'ın gösterisi sahnelenecek.

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL

Her bütçeye göre tatil imkanı sunulan 650 bin yatak kapasitesi bulunan kentte en çok ilgiyi ise villa turizmiyle öne çıkan Kaş ilçesi ve Kalkan, bungalov ve ağaç ev ve butik turizm modeliyle Çıralı-Olimpos-Adrasan, 4-5 yıldızlı otelleriyle Kemer, Konyaaltı ve Lara sahil otelleri, tarihi binalardaki butik otelleriyle Kaleiçi, 5 yıldızlı otelleriyle Kundu ve Belek bölgeleri ile Side ve Alanya görüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanmasının avantaj sağladığını söyleyerek, "Seçim dönemi stresli geçti. Tam da seçim sonrasındaki 9 günlük tatil, Türkiye'ye ilaç gibi gelecek. Çok büyük yoğunluk yaşanacak. Çünkü sömestir tatilinde iklim şartlarından dolayı çok yoğunluk olmamıştı. Yaklaşık 25 derecenin üstünde sıcaklık var Antalya'da, bu şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor. İnsanlar Antalya'da denize, havuza giriyor. Bu anlamda bakıldığında, yurt içi pazarda 9 günlük tatil 2 veya 3'e bölünecek. Çünkü 2 hafta sonu bu program içine dahil olacak. Dolayısıyla Antalya'da çok ciddi yoğunluk yaşanacak. Bayram doluluk oranı şu an yüzde 70'i geçti. Çok az süre kaldı. Yüzde 90, hatta bazı bölgelerde yüzde 100'e varan doluluklar yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

'FİYATLARIN EN UYGUN OLDUĞU DÖNEM'

Bayramda özellikle Antalya, Akdeniz ve Ege sahillerinin ciddi talep gördüğünü dile getiren Kavaloğlu, nevruz ve paskalya bayramları sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile turizm sezonunu erken açma şansı bulduklarını belirterek, "Bayram tatili için genellikle 4-5 günlük planlama yapılıyor. Türk misafirlerimizin rahat edebileceği şekilde otellerimizi organize ettik. Eğlence, dinlenme yiyecek-içecek aktivitelerinde Türk misafirlere uygun hazırlık yapıldı. Bu bayram, sezon başına denk geldiği için fiyatların en uygun olduğu dönem. Kurban Bayramı dönemine göre neredeyse yüzde 60'a yakın fiyat farkları olduğunu görüyoruz. En uygun tatil dönemi, Avrupalıların paskalya döneminde aldığı fiyatın aynısı" diye konuştu.

KREDİ KARTINA TAKSİT ÇAĞRISI

Kavaloğlu, 5 günlük tatil için aile başına 15 binden başlayıp 100 bin TL'nin üzerine çıkan oteller olduğuna değinerek, herkesin bütçesine uygun tatili Antalya'da yapabileceğini belirtti. Kredi kartına taksit imkanının devam ettirilmesi çağrısında bulunan Kavaloğlu, "Antalya her bütçeye uygun tatil imkanı sunabilen kapasiteye sahip. Antalya'nın bu konudaki devamlılığı sağlaması için yurt içi pazar çok önemli. Otellerde yüzde 10 ile 17 arasında yurt içi pazar kaynağı var. Bu kaynağın devamlılığı, sürdürülebilirliği bizim için çok değerli. Bütçeler de malum, ülkemizdeki enflasyonist baskı otel fiyatlarına da yansıdı. Bu yüzden kredi kartlarına taksitlendirmenin devam etmesi tüketicinin de bizim de lehimize gözüküyor. Çünkü insanlar 6 ile 9 ay taksit tercih ediyor en fazla" diye konuştu.

KALEİÇİ, LARA VE KONYAALTI

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, bayramda rezervasyonların iyi gittiğini belirterek, "Yüzde 70 civarında doluluk var şu anda. Şehir merkezi Kaleiçi, Lara, Konyaaltı bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli otellerde çok uygun fiyat bulmaları mümkün. Kendi aracıyla tatile gelecek misafirlerimiz tatil planlarını 9 günlük tatilde 3 farklı otelde değerlendirebilir. Böylelikle Antalya'da farklı bölgeleri görüp gezerek daha eğlenceli bir tatil yapabilirler. Kaleiçi'nde kalan bir misafir tarihi dokunun içinde eski Antalya evlerini görebilir, Antalya'nın yerel lezzetlerini tadabilir. Yine Konyaaltı'nı tercih eden misafirler, sahilde uzun yürüyüşler yapabilir, güneşlenebilir denize girebilir. Antalya'da birçok aktiviteyi yaşamak mümkün. 1500 ile 2 bin 500 lira arasında, oda kahvaltı otel bulmak mümkün" dedi.

KEMER'DE AÇIK OTELLER DOLMAK ÜZERE

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'in iyi bir turizm sezonu geçireceğine inandıklarını ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerle sürekli sezon öncesinde fikir alışverişinde bulunduklarına değinerek, "Turizmcilerle yaptığımız görüşmelerde yüzde 92'lik doluluk oranı olduğunu söylediler. Bu şu ana kadar bu mevsimde daha önce görülmeyen bir doluluk. Şu anda açık otellerimiz arasında doluluk oranlarına tamamen ulaşan var. Onun için aralarında misafir kabul edemeyen oteller var. Bunlarda Baltık ülkeleri ve Avrupalı turistler bulunuyor. Bu yıl iyi bir sezon geçecek. Aldığımız veriler inanılmaz derecede İngiliz, Alman ve Polonyalı misafir geleceği yönünde. Yüzde 300'e yakın artış olacak. Kemer'deki yüzde 92'lik doluluk oranı, Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100'ün üzerine çıkar" dedi.

KAŞ VE KALKAN'DA VİLLA TURİZMİ

Kaş ve Kalkan'da ise villa turizmi ve butik oteller öne çıkıyor. Villa turizminde faaliyet gösteren Özgür Önder, bayram için villalara taleplerin devam ettiğini belirterek, "Güzel bir doluluk oranı bekliyoruz. Örneğin kendi tesislerimizde 3-4 veya 6 gecelik kiralamalar var. Hem Antalya hem yurdun değişik bölgelerinden hem Kaş hem Kalkan bölgesine rezervasyon yaptıranlar var. Gecelik 2 bin liradan başlıyor, kişi sayısına göre 5-10 bin lirayı bulan yerler var. 2023 yılı son çeyreğinde çıkan yasa ile artık villaların kayıtlı olması gerekiyor. Yöredeki evlerin tamamı da başvuruyu yaptı, incelemesi tamamlananlar belgesini aldı, devam edenler de var. Bölgede 10 bin civarında villa var. Açık olanlarda bayram dönemi yüzde 90 doluluk bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇIRALI'YA GELECEKLER MUTLAKA REZERVASYON YAPTIRSIN'

1000 nüfuslu Çıralı'da villa işletmecisi Mehmet Başar, 10 bin civarı yatak kapasitesine sahip turizm beldesinde Almanlar başta olmak üzere Avrupalı turist yoğunluğu yaşandığını kaydetti. Bu sene Almanların Rusları geçtiğini anlatan Başar, "Ramazan Bayramı bahara denk geldiği için yaz mevsimindeki heyecan tam anlamıyla yok ama köy dolu. Daha çok Avrupalı turist ağırlığı var. Bayramda da havalar güzel olacak ve talep arttı. İşletmeler bayrama hazır. Rezervasyonlarla oteller doldu sayılır. Bayramda gelecekler mutlaka rezervasyon yaptırsın, rezervasyonsuz gelenler yer bulamayabilir. Fiyatlar sezon başı olması nedeniyle daha uygun, yüksek değil" dedi.

OLİMPOS SEZONU YENİ AÇIYOR

2 bin nüfuslu ve 10 bin civarı yatak kapasitesine sahip Olimpos'ta ise ağırlıklı ağaç evler bulunuyor. Bölgede ağaç ev işletmecisi Kadir Kaya, "Sahile yakın işletmeler yüzde 70 doluluğa ulaştı. Bu hafta sonu biraz daha artabilir. Bu bayramda Olimpos'a 5 binin üzerinde tatilci bekliyoruz. Çok ciddi hareketlik beklemiyoruz ama sezon başlangıcı için iyi bir hareketlilik. Fiyatlar 1000-1500 TL'den başlıyor. Sezon fiyatı, bayram için ayrı zam yapmıyoruz" diye konuştu.

TEKNE REZERVASYONLARI BAŞLADI

5 bin nüfuslu, 4 bin yatak kapasitesine sahip Adrasan'da açık tesislerde doluluk yüzde 50-60'lara ulaştı. Başta Maldivler'e benzetilen Suluada olmak üzere Ceneviz, Sazak, Akseki gibi birçok doğa harikası koya düzenlenen tekne turlarıyla ünlü bölgede, bayram tatili için tekne turu rezervasyonları da yüzde 70'i geçti. Tekne işletmecisi Kudret Acar, "Adrasan'da 145 civarı tur teknesi var. Bu bayram teknelerin yüzde 50-70 arası denizde olur. Suluada turları başladı. Sazak, Akseki gibi koylara tur için çok arayan var. Tekne turlarındaki rezervasyon oranı yüzde 70'i aştı. Turlar 650 TL'den başlıyor. 30 kişilik tekneler. Rezervasyonsuz gelenler için turlar bayramda 1000 TL'yi bulabilir kişi başı. Teknelerin çoğunluğu Suluada turu yapıyor" dedi