Bayramın 2. Günü karayollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramları dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun (O-52) 23. kesim 18-23. kilometrelerinde (güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü, Muğla-Kale yolunun 44-49. ve Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. ve Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşak yapım işi sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan (Beşpınar mesire alanı) ve kontrollü izin veriliyor.