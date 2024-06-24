Bayramda korsan taşımacılık ve fahiş fiyata ceza yağdı!

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil öncesi ve sonrası gerekli tedbirlerin alındığını ve denetimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süreçte ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat sahada denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirmeleri için bayram tatili öncesi ve bayram süresince yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde uyguladık" dedi.

'3 MİLYON 782 BİN KİŞİ OTOBÜSLE SEYAHAT ETTİ'

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, "14- 23 Haziran tarihleri arasında 107 bin 896 adet otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 adet yolcu taşındı. Biz de denetimlerimize aralıksız devam ettik. Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık" açıklamasında bulundu.

Denetimler sonucu Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu denetimlerimiz sadece bayramı kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" dedi.