AjansHaber.com.tr Gündem Bayram tatilinin kaza bilançosu ağır!

Bayram tatilinin kaza bilançosu ağır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarıyla, UMKE ekipleri ve nöbetçi sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Gideceğiniz yere sağlıkla varın." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ekmeğe zam geldi! Zamlı fiyattan satış başladı!
İzmir'de feci kaza! 4 ölü, onlarca yaralı var!
Hatay'da 2 bin 509 geçici iş yerleri teslim edildi
Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor!
Bayram trafiği kavimler göçü gibi!
Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı!