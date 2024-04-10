Bayram tatilinde ilk 4 günün bilançosu açıklandı!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431.871 araç denetlendi. 24. 432 araca hız ve radar işlemi, 38.425 araca ise diğer işlemler yapıldı." dedi.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 2.453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3.870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.